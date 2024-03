Dringende Vermisstenmeldung der Polizei

Seit Donnerstagabend wird eine in Ludwigshafen wohnende 14-Jährige vermisst. Sie verließ am Donnerstag gegen 21.30 Uhr eine Einrichtung in Ludwigshafen-Mundenheim. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet.