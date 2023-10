Möglicherweise Baby an Mannheimer Strandbad ausgesetzt - Polizei bittet um Mithilfe

In Mannheim ist es am Samstagabend zu einer großen Such- und Fahndungsaktion der Polizei gekommen. Wie die Polizei mitteilt, soll ein Zeuge gegen 24 Uhr am Strandbad ein junges Pärchen beobachtet haben, das mit einem in eine Decke gehüllten Baby in den Wald gelaufen sein soll.