Villingendorf

86-Jähriger nach Schneepflug-Unfall gestorben

Ein Spaziergang endet tragisch: Ein 86-Jähriger stirbt nach dem Zusammenstoß mit einem Schneepflug.

Nach einem Unfall ist ein Fußgänger gestorben. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Nach einem Unfall ist ein Fußgänger gestorben. (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fußgänger von Schneepflug erfasst und schwer verletzt
Ins Krankenhaus gebracht

Fußgänger von Schneepflug erfasst und schwer verletzt

Schneeräumen mit schlimmem Ausgang: In Villingendorf landet ein Fußgänger nach einem Unfall im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.

07.01.2026

Mannheim: Fußgänger stirbt nach Zusammenstoß mit Straßenbahn
Unfall

Mannheim: Fußgänger stirbt nach Zusammenstoß mit Straßenbahn

Ein 69-Jähriger überquert auf einem Grünstreifen die Straßenbahngleise, übersieht dabei aber die heranfahrende Bahn. Diese kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

17.06.2025

Fußgänger wird von Bus erfasst und stirbt
Unfälle

Fußgänger wird von Bus erfasst und stirbt

Ein 85-Jähriger ist zu Fuß unterwegs, als er von einem Bus erfasst wird. Die Feuerwehr birgt ihn unter dem Wagen. Der Unfall endet tragisch.

30.12.2024

Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Transporter
Tragischer Unfall

Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Transporter

Ein 84-jähriger Biker kollidiert in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Transporter. Der Unfall endet für den Senior tragisch.

17.09.2024

Breisgau-Hochschwarzwald

Radfahrer kollidiert mit Fußgänger: 56-Jähriger stirbt

09.06.2023