Villingendorf 86-Jähriger nach Schneepflug-Unfall gestorben Ein Spaziergang endet tragisch: Ein 86-Jähriger stirbt nach dem Zusammenstoß mit einem Schneepflug. 08.01.2026 Foto: Monika Skolimowska/dpa Nach einem Unfall ist ein Fußgänger gestorben. (Symbolbild)