Mörfelden-Walldorf (dpa/lhe) - Ein Fußgänger ist in Mörfelden-Walldorf an einem Zebrastreifen von einem Bus erfasst worden und anschließend gestorben. Der 85-Jährige kam unter dem Linienbus zum Liegen und wurde durch die Feuerwehr geborgen, wie die Polizei mitteilte. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben.