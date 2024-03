Auto erfasst Fußgänger: 27-Jähriger stirbt

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein Fußgänger ist in Frankfurt von einem Auto erfasst worden und gestorben. Der 27-Jährige habe sich in der Nacht zum Sonntag auf einer Fußgängerfurt befunden, als ihn ein 23-Jähriger mit seinem Wagen erfasste, teilte die Polizei mit. Der 27-Jährige sei seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle erlegen. Der Autofahrer und sein 20 Jahre alter Beifahrer wurden den Angaben zufolge leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls und dem Hergang dauerten an.