Fußgänger nach Zusammenstoß mit Auto gestorben

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 27 Jahre alter Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall in Frankfurt ums Leben gekommen. In der Nacht zum Sonntag habe ihn ein Auto im Stadtteil Oberrad erfasst, teilte die Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der 23 Jahre alte Fahrer auf einer Fußgängerfurt, also einer markierten Fläche für sichere Überquerungen, mit seinem Wagen gegen den Mann gefahren. Der Fußgänger starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer und sein 20-jähriger Beifahrer seien leicht verletzt worden. Die Straße war laut Polizei bis 9 Uhr morgens gesperrt. Die Ermittlungen dauerten an.