Verkehrsunfall

87-Jähriger stirbt nach Unfall nahe Breisach

Bei Breisach kommt es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos. Fünf Menschen verletzten sich. Der Verursacher erliegt tags darauf seinen schweren Verletzungen.

Einsatzkräfte der Polizei wurden zu einem schweren Verkehrsunfall bei Breisach gerufen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Einsatzkräfte der Polizei wurden zu einem schweren Verkehrsunfall bei Breisach gerufen. (Symbolbild)

Breisach am Rhein (dpa/lsw) - Einen Tag nach dem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 nahe Breisach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist ein Senior seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 87-Jährige starb am Montag in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

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Der Mann hatte am Sonntag mit seinem Auto beim Einbiegen auf die Bundesstraße mutmaßlich einen anderen Wagen übersehen und ihm die Vorfahrt genommen. Dadurch war es zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Die beiden 88 und 84 Jahre alten Mitfahrer des Mannes verletzten sich schwer, zwei Insassen des anderen Fahrzeugs leicht. Die Polizei schätzte den Schaden auf 40.000 Euro.

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