An Heiligabend 88-Jährige fährt 18-Jährigen in Waschanlage an Die Frau verwechselte Gas und Bremse. Der junge Mann wurde eingeklemmt und musste ins Krankenhaus. 25.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Arne Dedert/dpa Der Unfall geschah an einem Gerät für Fußmatten. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Unfall Bremse und Gas verwechselt - 91-Jähriger bei Unfall verletzt Ein 91-Jähriger verwechselt laut Polizei beim Anfahren die Bremse mit dem Gaspedal. In der Folge entsteht ein kurioser Unfall. Beteiligt sind ein Zaun, ein Schild, eine Garage und eine Mauer. 14.08.2025 Unfälle Gas und Bremse verwechselt - Autofahrerin schwer verletzt Ein Auto stößt beim Ausparken gegen zwei Autos. Die 87 Jahre alte Fahrerin wird schwer verletzt. Laut Polizei hat sie das falsche Pedal gedrückt. 16.03.2025 Beim Ausparken Gas mit Bremse verwechselt - zwei Menschen verletzt Ein Auto fährt zwei Menschen an und prallt gegen mehrere Wagen und Begrenzungspoller. Laut Polizei hat der Fahrer das falsche Pedal gedrückt. 21.02.2025 Unfälle Karambolage in Waschanlage - Mitarbeiter schwer verletzt Gaspedal und Bremse verwechselt - ein 81-jähriger Autofahrer verursacht in Nordrhein-Westfalen einen schweren Auffahrunfall in einer Waschanlage. 27.05.2024 Polizei Fahrer verwechselt Gas mit Bremse: Reisebus fährt auf Findlinge In der Talstraße Schriesheim fuhr am Montagnachmittag ein Reisebus mit 26 Passagieren auf mehrere Steine auf. Die Fahrzeugfront ragte dabei in die Luft. 05.09.2023