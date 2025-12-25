Bild
An Heiligabend

88-Jährige fährt 18-Jährigen in Waschanlage an

Die Frau verwechselte Gas und Bremse. Der junge Mann wurde eingeklemmt und musste ins Krankenhaus.

Der Unfall geschah an einem Gerät für Fußmatten. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Der Unfall geschah an einem Gerät für Fußmatten. (Symbolbild)
