Mannheim: 28-Jährige verwechselt Gas und Bremse - eine Verletzte
Beim Rückwärtseinparken hat eine Smart-Fahrerin das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselt. Eine Frau wurde dabei verletzt.
Mannheim. Eine 48-jährige Frau ist am Donnerstagvormittag in der Schimperstraße in Mannheim verletzt worden, als sie einer 28-jährigen Smart-Fahrerin beim Parken helfen wollte. Nach Angaben der Polizei verwechselte die 28-Jährige beim Rückwärtseinparken Gas mit Bremse und krachte gegen einen BMW. Dadurch wurde die 48-jährige Einweiserin gegen ein Verkehrszeichen gedrückt und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die weiteren Unfallermittlungen durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt dauern an. (heh)