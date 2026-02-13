Mannheim: 28-Jährige verwechselt Gas und Bremse - eine Verletzte

Mannheim. Eine 48-jährige Frau ist am Donnerstagvormittag in der Schimperstraße in Mannheim verletzt worden, als sie einer 28-jährigen Smart-Fahrerin beim Parken helfen wollte. Nach Angaben der Polizei verwechselte die 28-Jährige beim Rückwärtseinparken Gas mit Bremse und krachte gegen einen BMW. Dadurch wurde die 48-jährige Einweiserin gegen ein Verkehrszeichen gedrückt und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.