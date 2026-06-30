Zwei Frauen erleiden Schock

88 Jahre alter Autofahrer kracht durch Schaufensterscheibe

Ein Autofahrer fährt am Vormittag vor ein Geschäft. Anstatt zu parken, kracht das Auto unvermittelt durch die Schaufensterscheibe. Zwei Menschen werden leicht verletzt.

Die beiden 88-jährigen Insassen des Autos kamen laut Polizei mit dem Schrecken davon. Foto: -/Polizeipräsidium Mittelhessen/dpa
Die beiden 88-jährigen Insassen des Autos kamen laut Polizei mit dem Schrecken davon.

Marburg-Cappel (dpa/lhe) - Im Marburger Stadtteil Cappel ist ein 88-jähriger Autofahrer in eine Schaufensterscheibe gekracht und erst im Geschäft zum Stehen gekommen. Wie das Polizeipräsidium Mittelhessen mitteilte, fuhr der Mann am Vormittag mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin zunächst auf den Kundenparkplatz des Geschäfts. Dann sei er aus bislang ungeklärter Ursache weiter durch die Schaufensterscheibe gefahren.

Im Geschäft erlitten demnach eine 45-Jährige sowie eine 52-jährige Frau einen Schock. Sie seien vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei zunächst keine Angaben.

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