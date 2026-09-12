89-Jähriger fährt mit Wohnmobil gegen Hauswand
Ein Senior will mit seinem Wohnmobil wenden - dann kracht es zweimal.
Bad Saulgau (dpa/lsw) - Beim Wenden mit seinem Wohnmobil ist ein 89-Jähriger gegen die Wand eines Friseursalons in Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) gefahren. Der Mann wollte am Freitagmittag an der Einmündung rangieren, als er mit seinem Wagen zunächst an der Hauswand hängen blieb, wie die Polizei mitteilte.
Beim weiteren Rangieren prallte der Fahrradträger des Wohnmobils erneut gegen die Wand. Anschließend stellte der Mann sein Fahrzeug ab und ging zu Fuß in den Friseursalon. Weil er offenbar medizinische Hilfe benötigte, wurde ein Rettungswagen gerufen. Nachdem sich sein Zustand zunächst verschlechtert hatte, kam laut Polizei zusätzlich ein Notarzt.
Später stabilisierte sich sein Zustand. Angehörige holten den Senior und das Wohnmobil laut Mitteilung ab. Die Polizei ermittelt, ob der 89-Jährige zum Unfallzeitpunkt fahrtüchtig war.