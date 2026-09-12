Notarzt muss kommen

89-Jähriger fährt mit Wohnmobil gegen Hauswand

Ein Senior will mit seinem Wohnmobil wenden - dann kracht es zweimal.

Weil es dem Mann offenbar nicht gut ging, musste der Notarzt kommen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Weil es dem Mann offenbar nicht gut ging, musste der Notarzt kommen. (Symbolbild)

Bad Saulgau (dpa/lsw) - Beim Wenden mit seinem Wohnmobil ist ein 89-Jähriger gegen die Wand eines Friseursalons in Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) gefahren. Der Mann wollte am Freitagmittag an der Einmündung rangieren, als er mit seinem Wagen zunächst an der Hauswand hängen blieb, wie die Polizei mitteilte.

Beim weiteren Rangieren prallte der Fahrradträger des Wohnmobils erneut gegen die Wand. Anschließend stellte der Mann sein Fahrzeug ab und ging zu Fuß in den Friseursalon. Weil er offenbar medizinische Hilfe benötigte, wurde ein Rettungswagen gerufen. Nachdem sich sein Zustand zunächst verschlechtert hatte, kam laut Polizei zusätzlich ein Notarzt.

Später stabilisierte sich sein Zustand. Angehörige holten den Senior und das Wohnmobil laut Mitteilung ab. Die Polizei ermittelt, ob der 89-Jährige zum Unfallzeitpunkt fahrtüchtig war.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Quad-Fahrer kracht in Hauswand und wird schwer verletzt
Unfallursache unklar

Quad-Fahrer kracht in Hauswand und wird schwer verletzt

Bei einem Unfall mit seinem Quad wird ein 31-Jähriger am frühen Morgen schwer verletzt. Was weiß die Polizei zum Unfallhergang?

05.07.2026

76-Jähriger kracht mit Kleinbus in Hauswand und stirbt
Unfälle

76-Jähriger kracht mit Kleinbus in Hauswand und stirbt

Ein Busfahrer verliert in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kracht in ein Haus – mit tödlichen Folgen. War ein medizinischer Notfall die Ursache?

18.11.2025

93-Jähriger fährt gegen Autos und Hauswand
Pedale verwechselt

93-Jähriger fährt gegen Autos und Hauswand

Ein Senior verwechselt laut Polizei vermutlich Gas und Bremse – und fährt in Bruchköbel gegen Autos und eine Hauswand. Der Schaden dürfte hoch sein.

24.09.2025

Auto kracht in Wand von Fitness-Studio
Tuttlingen

Auto kracht in Wand von Fitness-Studio

Mitten in Tuttlingen kracht ein Auto in die Wand eines Fitnessstudios – das Gebäude wird evakuiert. Was steckt hinter dem spektakulären Unfall an der Ampel?

28.08.2025

20-Jähriger kracht mit Auto in Wand
Unfall

20-Jähriger kracht mit Auto in Wand

Ein junger Mann kommt mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab - und kracht gegen eine Wand. Ein Zeuge spricht von einem möglicherweise illegalen Autorennen.

09.04.2025