Unfallursache unklar

Quad-Fahrer kracht in Hauswand und wird schwer verletzt

Bei einem Unfall mit seinem Quad wird ein 31-Jähriger am frühen Morgen schwer verletzt. Was weiß die Polizei zum Unfallhergang?

Der 31-Jährige wurde nach Angaben der Polizei in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Der 31-Jährige wurde nach Angaben der Polizei in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Ein 31 Jahre alter Mann ist in Bad Hersfeld mit seinem Quad von der Fahrbahn abgekommen und in eine Hauswand gekracht. Wie das Polizeipräsidium Osthessen mitteilte, wurde der Mann bei dem Unfall am frühen Morgen schwer verletzt. Die Unfallursache ist den Angaben zufolge noch unklar. Weitere Verkehrsteilnehmer seien nicht beteiligt gewesen, hieß es. Laut Polizei wurden sowohl das Quad als auch die Hauswand beschädigt, der Sachschaden soll einer Schätzung zufolge mindestens 7.600 Euro betragen.

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