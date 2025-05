Mit altem Kleintransporter in Haus gekracht: Fahrer verletzt

Rauschenberg (dpa/lhe) - Mit seinem alten Kleintransporter ist ein 42 Jahre alter Mann in Rauschenberg (Landkreis Marburg-Biedenkopf) in ein Haus gekracht. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Möglicherweise sei der Unfall infolge eines medizinischen Notfalls passiert, sagte eine Polizeisprecherin. Dies zu prüfen, sei Teil der Ermittlungen.