90-Jährige stirbt bei Badeunfall

Biblis (dpa/lhe) - Eine 90-jährige Frau ist bei einem Badeunfall im südhessischen Biblis gestorben. Sie war laut Polizei in einem See nach ersten Erkenntnissen kurzzeitig außer Sicht geraten. Daraufhin verständigte eine Zeugin die Rettungskräfte. Feuerwehr, Rettungsdienst und Deutsche Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) entdeckten die hochbetagte Frau kurz darauf im Wasser und brachten sie bewusstlos ans Ufer. «Trotz einer sofortigen Reanimation verstarb die Frau noch am Badesee», hieß es weiter.