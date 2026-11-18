Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein 90-Jähriger hat gemeinsam mit seiner Hausbank in Karlsruhe mutmaßliche Trickbetrüger überführt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, kam einer der Verdächtigen in Untersuchungshaft. Unbekannte Hinterleute sollen den Senior am Montag angerufen, sich als Bankmitarbeiter ausgegeben, Zugang zu seinem Onlinekonto und eine Überweisung gefordert haben. Der 90-Jährige wurde misstrauisch und kontaktierte seine Hausbank, die sein Konto sperrte.

Geklingelt und festgenommen

Am Dienstag riefen erneut Betrüger bei dem Mann an, gaben sich als Bankmitarbeiter aus und behaupteten, ein Mitarbeiter der Bank müsse in der Wohnung des Seniors Sicherheitseinstellungen des Online-Bankings prüfen. Wiederum informierte der Senior seine Hausbank - und diese die Polizei. Als der falsche Bankmitarbeiter bei dem Geschädigten klingelte, nahmen Polizisten den 34-Jährigen vorläufig fest - ebenso wie seinen mutmaßlichen Komplizen. Diesen hatten die Einsatzkräfte in einem Auto in der Nähe gefunden.