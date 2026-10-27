Betrüger erbeuten bei Senior mehr als 200.000 Euro

Heidelberg (dpa/lsw) - Ein 85-jähriger Mann ist in Heidelberg mit einem sogenannten Schockanruf um mehr als 200.000 Euro in Goldmünzen betrogen worden. Die Täter hatten sich am Telefon als Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft ausgegeben und behauptet, der Sohn des Seniors habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem Unfall seien eine Frau und ein Kind ums Leben gekommen. Um eine angeblich drohende Haftstrafe des Sohnes zu verhindern, forderten sie demnach zunächst eine Kaution von 80.000 Euro.

Als die Täter erkannt hätten, dass der Senior vermögend ist, hätten sie ihre Forderungen nochmals erhöht. Vor seiner Wohnungstür habe der Mann in der Nacht zum Dienstag die Münzen an einen Unbekannten übergeben. Dieser sei anschließend geflüchtet.