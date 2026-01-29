Waghäusel

Sechsstelliger Schaden – Betrüger bestehlen Senior

Ein falscher Polizist und eine Komplizin bringen einen Senior um Goldmünzen im sechsstelligen Wert. Welche Masche dahintersteckt, schildert die Polizei.

Ein Senior hat seine Goldmünzen an Betrüger verloren. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ein Senior hat seine Goldmünzen an Betrüger verloren. (Symbolbild)

Waghäusel (dpa/lsw) - Betrüger haben in Waghäusel (Kreis Karlsruhe) einem 76-Jährigen Goldmünzen im unteren sechsstelligen Wert gestohlen. Ein vermeintlicher Polizist habe den Mann angerufen und vor einer angeblichen Verbrecherbande gewarnt, die es auf seine Goldmünzen abgesehen habe, wie die Polizei mitteilte.

Frau nennt Passwort

Daraufhin sei eine Frau bei dem Mann erschienen, welche die Goldmünzen begutachten wollte. Sie nannte ein zuvor vereinbartes Passwort, weshalb der Senior ihr am Mittwoch Zutritt zur Wohnung gewährte. Sie begutachtete die Münzen und spazierte schließlich mit diesen davon.

