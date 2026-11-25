90-Jähriger verletzt Fußgängerin mit Auto schwer
Ein Autofahrer will von einem Parkplatz auf eine Straße fahren. Dabei erfasst sein Wagen eine junge Frau. Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang rekonstruieren.
Taunusstein (dpa/lhe) - Ein 90-jähriger Autofahrer hat mit seinem Fahrzeug eine Fußgängerin erfasst und schwer verletzt. Der Unfall passierte laut Polizei, als der Mann gegen 14.45 Uhr von einem Parkplatz auf eine Straße fahren wollte.
Die 19 Jahre alte Fußgängerin befand sich demnach auf dem Gehweg in Höhe der Ausfahrt des Parkplatzes in Taunusstein im Rheingau-Taunus-Kreis. Sie sei unter das Fahrzeug geraten und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang rekonstruieren. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.