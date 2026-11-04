Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt
Ein 69-jähriger Radfahrer wird bei einem Unfall mit einem Auto lebensbedrohlich verletzt. Ein Gutachter soll jetzt im Auftrag der Staatsanwaltschaft rekonstruieren, wie es dazu kommen konnte.
Neustadt (dpa/lhe) - Ein Radfahrer ist im Schwalm-Eder-Kreis von einem Auto erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden. Der 69-Jährige habe am Dienstag von einem Feldweg auf die Landesstraße 3071 abbiegen wollen, teilte die Polizei am Folgetag mit. Dabei sei es zu dem Zusammenstoß gekommen. Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Der 21 Jahre alte Autofahrer, der in Richtung Neustadt unterwegs gewesen war, erlitt den Angaben zufolge keine Verletzungen. Ein Gutachter solle jetzt im Auftrag der Staatsanwaltschaft das Unfallgeschehen rekonstruieren. Die Landesstraße zwischen Neustadt und Speckswinkel sei während der Unfallaufnahme für rund zwei Stunden gesperrt gewesen, so die Polizei.