Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Neustadt (dpa/lhe) - Ein Radfahrer ist im Schwalm-Eder-Kreis von einem Auto erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden. Der 69-Jährige habe am Dienstag von einem Feldweg auf die Landesstraße 3071 abbiegen wollen, teilte die Polizei am Folgetag mit. Dabei sei es zu dem Zusammenstoß gekommen. Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.