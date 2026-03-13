Nach Ladenschluss

92-Jähriger mit Leitern aus Autohaus befreit

Er wollte sich die Fahrzeuge anschauen und verpasste den Ladenschluss. Die Polizei wurde kreativ - und der Senior sportlich.

Die Polizei brachte zwei Leitern mit. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Die Polizei brachte zwei Leitern mit. (Symbolbild)

Maintal (dpa/lhe) - Mit Leitern hat die Polizei einen 92-Jährigen aus einem Autohaus befreit - weil dieser den Ladenschluss verpasst hatte. Sein Sohn hatte am Donnerstagabend den Notruf gewählt: Der Vater sei auf dem Gelände eines Autohauses in Maintal eingeschlossen, berichteten die Beamten nach dem Einsatz.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Streife fand den 92-Jährigen hinter einem rund zwei Meter hohen Zaun. «Wie der rüstige Rentner berichtete, hatte er einen Blick auf die ausgestellten Fahrzeuge werfen wollen. Dabei verlor er offenbar etwas die Zeit aus den Augen.» Als das Autohaus um 18.00 Uhr schloss, bemerkten ihn die Mitarbeitenden offensichtlich nicht. Der Mann stellte dann fest: Das Schiebetor war zugezogen und abgeschlossen.

Die Lösung: Innen und außen am Tor wurden zwei Leitern aufgestellt, über die der Senior wohlbehalten «zurück in die Freiheit» kletterte, schilderte die Polizei. Der Mann habe die ungewöhnliche Rettungsaktion mit Humor genommen, hieß es.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Senior verpasst Einfahrt und landet mit Auto auf Treppe
Obersulm

Senior verpasst Einfahrt und landet mit Auto auf Treppe

Mit seinem Wagen landet ein 90-Jähriger plötzlich auf der Treppe statt auf dem Parkplatz. Wie es zu dem kuriosen Missgeschick kam.

24.10.2025

Betrunkener bricht in Autohaus ein
Kriminalität

Betrunkener bricht in Autohaus ein

Mit 1,6 Promille und einem gestohlenen Auto ist ein Mann in Rüsselsheim unterwegs gewesen.

03.10.2025

Fahrzeuge in Autohaus ausgebrannt: 200.000 Euro Schaden
Brände

Fahrzeuge in Autohaus ausgebrannt: 200.000 Euro Schaden

25.06.2024

2. Liga

Kiel verpasst Sprung an Spitze - Tabakovic befreit Hertha

Zum Abschluss des 6. Spieltages der 2. Fußball-Bundesliga gehen die Gästeteams leer aus. In allen drei Sonntagsspielen setzen sich die Hausherren durch. Erneut gibt es einen neuen Spitzenreiter.

17.09.2023

Polizei ermittelt

750.000 Euro Schaden bei erneutem Brand in Autohaus

08.06.2023