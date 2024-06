Gießen (dpa/lhe) - In einem Autohaus in Gießen sind in der Nacht von Montag auf Dienstag sieben Fahrzeuge ausgebrannt. An drei weiteren entstand ein Sachschaden, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude blieb unversehrt. Die Ursache des Brandes war vorerst unklar. Polizei und Feuerwehr schätzten den entstandenen Schaden auf etwa 200.000 Euro.