Dönerladen in Offenbach ausgebrannt: 300.000 Euro Schaden

Offenbach (dpa/lhe) - Ein Feuer hat in einem Dönerladen in Offenbach nach Schätzungen der Polizei einen Schaden in Höhe von etwa 300.000 Euro verursacht. Eine Anwohnerin und ein Mann hätten sich bei dem Brand am Sonntag leichte Verletzungen zugezogen und seien ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Ausgebrochen war das Feuer demnach mutmaßlich in der Küche des Schnellimbisses, der dann vollständig ausbrannte. Auch die benachbarten Läden seien in Mitleidenschaft gezogen worden, so der Sprecher. Noch sei unklar, warum es zu dem Brand kam.