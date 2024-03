Halbe Million Euro Schaden bei Brand in Rohbau in Offenbach

Offenbach (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einer Tiefgarage eines Rohbaus in Offenbach ist laut Polizei ein Schaden von etwa einer halben Million Euro entstanden. Am Freitagabend seien Baumaterialien in der Tiefgarage in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Weil die Brandschutztüren in dem Rohbau noch fehlten, hätten sich das Feuer und der Rauch stark ausbreiten können. Das Gebäude sei daher bis zum vierten Stock beschädigt worden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.