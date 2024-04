Mühlheim am Main (Dpa/lhe) - Am Montagmorgen hat in Mühlheim am Main (Landkreis Offenbach) eine Doppelhaushälfte gebrannt und es ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, ging der Brand vermutlich vom Sofa im Wohnzimmer aus. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch unbekannt.