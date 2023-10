93-Jährige von Hund schwer verletzt: Polizei sucht Halterin

Frankfurt/Main (dpa/Ihe) - Eine 93 Jahre alte Frau ist beim Spaziergang von einem Hund gebissen und schwer verletzt worden. Der angeleinte Hund habe der Frau am Sonntag zunächst ins Bein gebissen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Frau sei zu Boden gefallen. Beim Versuch, ihren Hund zurückzuhalten, sei die Halterin auf die 93-Jährige gestürzt. Der Hund habe der Frau noch mindestens zweimal in den Hals gebissen. Die Halterin - laut Polizei eine Frau Mitte 30 - flüchtete mit ihrem Hund.