Leicht verletzt

93-Jähriger erfasst Mann an Müllfahrzeug mit Außenspiegel

Ein Senior fährt an einem Müllfahrzeug vorbei und verletzt dabei einen Arbeiter. Warum die Polizei anschließend seinen Führerschein einbehält.

Die Beamten behielten den Führerschein des 93-Jährigen ein. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Die Beamten behielten den Führerschein des 93-Jährigen ein. (Symbolbild)

Bad Wurzach (dpa/lsw) - Beim Vorbeifahren an einem Müllfahrzeug hat ein 93-Jähriger in Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) einen Arbeiter mit seinem Auto erfasst. Der 37 Jahre alte Arbeiter wurde dabei leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Er war demnach mit dem Entleeren von Mülleimern am Müllfahrzeug beschäftigt, als der 93-Jährige vorbeifuhr und ihn mit dem Außenspiegel seines Wagens erfasste. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich laut Polizei Zweifel an der Fahreignung des Seniors. Die Beamten behielten den Angaben zufolge seinen Führerschein ein und regten eine Überprüfung bei der Führerscheinstelle an.

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