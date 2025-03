95-Jähriger verwechselt Vorwärts- und Rückwärtsgang

Winnenden (dpa/lsw) - Ein 95 Jahre alter Mann hat Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselt und auf zwei Grundstücken in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) Pflanzen und Blumenkübel beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, wollte er eigentlich zunächst anfahren, fuhr dann aber rückwärts in ein Grundstück und in eine Hecke. Als er von dort wieder wegfahren wollte, fuhr er auf ein weiteres Grundstück und demolierte dort Blumenkübel und einen Baum. Der Senior wurde leicht verletzt. Der Schaden beträgt rund 5.000 Euro.