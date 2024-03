97 Prozent weniger Ultrafeinstaub durch Elektrofilter

Wiesbaden/Kassel (dpa/lhe) - Mit einem Elektrofilter stößt ein Kaminofen im Schnitt 97 Prozent weniger Ultrafeinstaub aus als ohne einen solchen Staubabscheider. Das haben Tests am Kaminofenprüfstand des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Kassel gezeigt, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Die besonders kleinen Staubteilchen stehen demnach im Verdacht, unter anderem Asthma und Herz-Kreislauf-Erkrankungen auszulösen. Mehr als elf Millionen Kaminöfen gebe es in Deutschland.