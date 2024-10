Ultrafeinstaub aus dem Luftverkehr - Landesamt informiert

Offenbach (dpa/lhe) - Ultrafeinstaub gilt als potenzielle Gesundheitsgefahr. Der Flughafen Frankfurt hat Messungen zufolge einen erheblichen Anteil an der Belastung mit den ultrafeinen Partikeln in seiner Umgebung. Das hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) misst seit 2017 Anzahl und Größe ultrafeiner Partikel an verschiedenen Luftmessstationen auch in unmittelbarer Flughafennähe.