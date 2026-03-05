Autobahnsperrung

A3 am Offenbacher Kreuz am Wochenende gesperrt

Autofahrer müssen am Offenbacher Kreuz am Wochenende Umwege einplanen: Die A3 wird wegen Brückenabriss voll gesperrt. Was das für den Verkehr bedeutet.

Die Sperrung soll von Samstagabend 18 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr andauern. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Die Sperrung soll von Samstagabend 18 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr andauern. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Die A3 wird ab Samstagabend am Offenbacher Kreuz wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Grund für die Sperrung ist der Abriss des zweiten Teils der Autobahnbrücke der A661 über die A3, wie die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH Deges mitteilte. Auf der A661 werde der Verkehr während der Bauarbeiten mit leichten Einschränkungen weitergeführt.

Die Sperrung soll von Samstagabend 18 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr andauern. Der Verkehr wird in dieser Zeit weiträumig umgeleitet, hieß es. Über die vorhandene LED-Beschilderung sollen die Umleitungen entlang der Strecke durchgängig ausgewiesen werden.

Der Umbau des Offenbacher Kreuzes ist den Angaben nach erforderlich, um es an die prognostizierten Verkehrsmengen anzupassen. Die Maßnahme wird in zwei Schritten umgesetzt: Seit dem Sommer wird das zentrale Kreuzungsbauwerk erneuert. Der Gesamtumbau ist noch in Planung.

