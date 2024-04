Sperrung am Wiesbadener Kreuz wegen Sanierungsarbeiten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wegen Sanierungen der Fahrbahnen werden an diesem Wochenende Teile des Wiesbadener Kreuzes gesperrt. Betroffen seien die Verbindungen von der Autobahn 3 auf die A66 in Richtung Frankfurt, und zwar aus beiden Richtungen, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Donnerstag mit. Gesperrt werden die Fahrbahnen von Freitag, 21 Uhr, bis Montag, 5 Uhr. Der Verkehr wird umgeleitet.