Viernheimer Kreuz: Sperrungen an der A659/B38

Weinheim/Viernheimer Kreuz. In den kommenden Wochen werden die Entwässerungsleitungen an der Überführung der A6 über die A659/B38 am Viernheimer Kreuz instand gesetzt. Parallel werden Schutzgerüste für notwendige Arbeiten an einer Stromtrasse errichtet, teilt die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest in einer Pressemitteilung mit. Um Beeinträchtigungen für Verkehrsteilnehmende möglichst gering zu halten, sollen die Arbeiten abends und nachts durchgeführt werden.