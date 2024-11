Autobahnkreuz Weinheim von Donnerstag auf Freitag teilweise gesperrt

Das Autobahnkreuz Weinheim muss in der Nacht vom 14. November, circa 22 Uhr, auf den 15. November, circa 5 Uhr, teilweise gesperrt werden. Der Grund für die Sperrung sind Arbeiten an einer Freileitung und einem Strommast durch eine externe Firma, heißt es in einer Pressemitteilung. Betroffen sind die Rampen von der BAB 5 auf die BAB 659 sowie die BAB 659 zwischen Weinheim und der Anschlussstelle Viernheim-Ost. Die Umleitungen sind ausgeschildert.