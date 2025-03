Viernheim: A659 am Sonntag für mehrere Stunden voll gesperrt

Viernheim. Die A659 wird am Viernheimer Kreuz am Sonntag zwischen 7 und 11 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, sind auch die indirekten Verbindungsrampen zur A6 in diesem Bereich von der Sperrung betroffen. Die direkten Rampen (Tangenten) sind jedoch befahrbar. Grund für die Sperrung sind Arbeiten an einer Hochspannungsleitung über der Autobahn. Eine weitere Vollsperrung am Autobahnkreuz ist bereits für den 16. März vorgesehen. Umleitungen sind ausgeschildert. (heh)