A66 am Schiersteiner Kreuz tagelang gesperrt

Wiesbaden (dpa/lhe) - In den nächsten Tagen kommt es auf der Autobahn 66 in Richtung Rüdesheim im Bereich des Schiersteiner Kreuzes zu Sperrungen. Wie die Stadt Wiesbaden mitteilte, wird am Dienstag ab 9.00 Uhr die Ausfahrt Mainz-Rüdesheim gesperrt, ab Mittwoch bis voraussichtlich Freitag dann die Ausfahrt Frankfurt-Mainz.