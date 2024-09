Salzbachtalbrücke Richtung Rüdesheim weiter einspurig

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Salzbachtalbrücke auf der A66 bei Wiesbaden ist nach einem Erdrutsch in Richtung Rüdesheim weiterhin nur auf einem Streifen befahrbar. Zunächst stehen noch Prüfungen vor Ort aus, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH. Es gilt ein Tempolimit von 60 Kilometern pro Stunde. Zu dem Erdrutsch kam es den Angaben zufolge bei Arbeiten hinter der Brücke. Am Montag war die Strecke in Richtung Rüdesheim zunächst voll gesperrt worden, dann wurde eine weitere Spur freigegeben.