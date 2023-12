Autobahnbrücke bei Wiesbaden wieder für den Verkehr frei

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der südliche Teil der neuen Salzbachtalbrücke der Autobahn 66 (Rheingau-Frankfurt) in Wiesbaden ist offiziell eröffnet worden. Seit dem Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr rollt der Verkehr über die neue Brücke. In beiden Richtungen wird der Verkehr über jeweils zwei verengte Fahrstreifen geführt, bis auch der zweite Teil der Brücke im Jahr 2025 fertig ist.

Die alte, rund 300 Meter lange Salzbachtalbrücke wurde am 6. November 2021 gesprengt. Wenige Monate zuvor, im Juni 2021, hatte das marode Bauwerk aus Sicherheitsgründen gesperrt werden müssen, nachdem Betonbrocken auf die darunterliegende Bundesstraße 263 gefallen waren. Die Autobahn 66 zwischen dem Rheingau und Frankfurt war damit unterbrochen. Pro Tag waren zuvor etwa 80.000 Fahrzeuge an dieser Stelle gezählt worden. Die Brückensperrung führte zu großen Verkehrsbehinderungen im westlichen Rhein-Main-Gebiet.

Mit der Freigabe würde ein wichtiges Etappenziel erreicht und der Verkehr in der Metropolregion Rhein-Main entlastet, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Montag bei der Eröffnung. Damit verbunden sei eine gute Botschaft. «Es zeigt, dass wir moderne und leistungsfähige Brücken auch unter schwierigen Bedingungen zügig bauen können.» Wissing sprach von einem Höchstleistungsprojekt. «Hier wurde ein beeindruckendes Bauwerk auf technisch höchstem Stand geschaffen, das den Verkehr sicher und zuverlässig meistert.»

Der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) zeigte sich ebenfalls froh, dass der Verkehr wieder über die Brücke rollen kann. Er betonte die Bedeutung von Investitionen in die Infrastruktur. «Weil wir haben hier in Wiesbaden wirklich gesehen, was passieren kann, wenn etwas, was man gedacht hat, das immer da ist, auf einmal nicht mehr funktioniert.»