Südlicher Teil der Salzbachtalbrücke wird eröffnet

Wiesbaden (dpa) - Der südliche Teil der Salzbachtalbrücke der Autobahn 66 in Wiesbaden wird am Montag (14.30 Uhr) eröffnet. Am späten Nachmittag soll der Verkehr über die neue Brücke rollen, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH. In beiden Richtungen soll der Verkehr dann über jeweils zwei verengte Fahrstreifen fließen. Die «erheblichen Verkehrseinschränkungen» in der gesamten Region würden damit der Vergangenheit angehören.