Offene Salzbachtalbrücke lockt viele Besucher

Wiesbaden (dpa/lhe) - Viele Menschen haben am Samstag die Gelegenheit genutzt, die Salzbachtalbrücke in Wiesbaden zu besichtigen. Im Rahmen des Tages der offenen Brücke konnten Besucher auf Einladung der Stadt Wiesbaden die neu fertiggestellte Brücke, das südliche Bauwerk der A66, begehen. Am Montag soll dieser Abschnitt offiziell durch die Autobahn GmbH für den Verkehr freigegeben werden.