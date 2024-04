Autobahn in Mittelhessen ab Freitag gesperrt

Wetzlar (dpa/lhe) - Die Autobahn 480 wird am Wetzlarer Kreuz von Freitag- bis einschließlich Montagmorgen voll gesperrt. Grund seien die Bauvorbereitungen für einen Platz, über den beim Neu- und Umbau des Kreuzes der Verkehr umgeleitet werden solle, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Donnerstag mit. Die eigentlichen Arbeiten für diesen Platz starten am Montagmorgen und werden bis etwa Mitte Juni dauern, der Verkehr wird dann einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.