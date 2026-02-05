A44-Brücke bei Kassel: Spur wegen Schaden gesperrt
Pendler aufgepasst: Wegen eines Schadens muss auf der A44-Brücke beim Dreieck Kassel-Süd eine Fahrspur gesperrt werden. Wie lange das dauert, ist noch unklar. Warum die Sperrung notwendig wird.
Kassel (dpa/lhe) - Auf der A44-Brücke im Autobahndreieck Kassel-Süd muss ab sofort eine Fahrspur gesperrt werden. Das teilte die Autobahn GmbH Nordwest des Bundes mit. Das Bauwerk führt über die A7. Betroffen ist demnach die Fahrtrichtung von der Bergshäuser Brücke kommend. Die Sperrung bestehe bis auf weiteres, hieß es. Es stehe jedoch weiterhin jeweils eine Spur für die Fahrtrichtungen Nord und Süd zur Verfügung.
Grund für die Sperrung ist den Angaben zufolge eine beschädigte Übergangskonstruktion im Brückenbereich. Dabei handelt es sich laut der Autobahn GmbH um ein Bauteil zwischen Brücke und Straße, das für einen Ausgleich bei Bewegungen und Verformungen sorgt. Es werde daran gearbeitet, die Übergangskonstruktion zu reparieren, hieß es. Die Dauer der Sperrung lasse sich bislang aber noch nicht eingrenzen. Die Autobahn GmbH bitte um Verständnis für die notwendigen Arbeiten und um besondere Vorsicht in dem Bereich.