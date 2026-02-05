Verkehr

A44-Brücke bei Kassel: Spur wegen Schaden gesperrt

Pendler aufgepasst: Wegen eines Schadens muss auf der A44-Brücke beim Dreieck Kassel-Süd eine Fahrspur gesperrt werden. Wie lange das dauert, ist noch unklar. Warum die Sperrung notwendig wird.

Eine beschädigte Übergangskonstruktion sorgt auf der A44-Brücke bei Kassel-Süd für Einschränkungen. (Symbolbild) Foto: Jonas Walzberg/dpa
Eine beschädigte Übergangskonstruktion sorgt auf der A44-Brücke bei Kassel-Süd für Einschränkungen. (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - Auf der A44-Brücke im Autobahndreieck Kassel-Süd muss ab sofort eine Fahrspur gesperrt werden. Das teilte die Autobahn GmbH Nordwest des Bundes mit. Das Bauwerk führt über die A7. Betroffen ist demnach die Fahrtrichtung von der Bergshäuser Brücke kommend. Die Sperrung bestehe bis auf weiteres, hieß es. Es stehe jedoch weiterhin jeweils eine Spur für die Fahrtrichtungen Nord und Süd zur Verfügung. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Grund für die Sperrung ist den Angaben zufolge eine beschädigte Übergangskonstruktion im Brückenbereich. Dabei handelt es sich laut der Autobahn GmbH um ein Bauteil zwischen Brücke und Straße, das für einen Ausgleich bei Bewegungen und Verformungen sorgt. Es werde daran gearbeitet, die Übergangskonstruktion zu reparieren, hieß es. Die Dauer der Sperrung lasse sich bislang aber noch nicht eingrenzen. Die Autobahn GmbH bitte um Verständnis für die notwendigen Arbeiten und um besondere Vorsicht in dem Bereich.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Windkraft-Transport: Erneut kurzzeitige Sperrung der A44
Verkehr

Windkraft-Transport: Erneut kurzzeitige Sperrung der A44

Wegen eines Schwerlasttransports für Windkraftanlagen wird die A44 bei Breuna in der Nacht kurzzeitig voll gesperrt. Was Autofahrer beachten müssen.

15.01.2026

Windkraft-Transport: A44 bei Breuna erneut nachts gesperrt
Verkehr

Windkraft-Transport: A44 bei Breuna erneut nachts gesperrt

In der Nacht auf Freitag bleibt die A44 bei Breuna erneut kurzzeitig dicht. Ein Schwerlasttransport für Windkraftanlagen sorgt für eine einstündige Sperrung.

09.12.2025

Zusätzliche Arbeiten: Sperrung auf A44 verzögert Bauende
Verkehr

Zusätzliche Arbeiten: Sperrung auf A44 verzögert Bauende

Wegen zusätzlicher Arbeiten gibt es auf der A44 bei Kassel länger Behinderungen als bisher geplant. Autofahrer müssen sich auf Umleitungen und Verzögerungen einstellen.

28.10.2025

Umgekippter Lkw: Zeitweise Sperrung am Kreuz Kassel-West
Verkehr

Umgekippter Lkw: Zeitweise Sperrung am Kreuz Kassel-West

Nach einem Lkw-Unfall ist die Verbindung von der Autobahn 44 auf die Autobahn 49 am Kreuz Kassel-West bis zum Abend gesperrt. Zur Bergung wird ein Kran benötigt.

08.01.2025

Verkehrsbehinderung

Tanklaster umgekippt: A44 in Richtung Kassel gesperrt

20.12.2023