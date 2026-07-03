Feuer am Donnerstagabend

A49 bei Baunatal nach Brand eines Lkws teilweise gesperrt

Am Donnerstagabend gerät auf der Autobahn 49 im Landkreis Kassel ein Lkw-Auflieger in Brand. Die Fahrerin kann die Zugmaschine noch abkoppeln. Nun muss der Lastwagen noch geborgen werden.

Auch am Freitagmorgen blieb die Autobahn 49 bei Baunatal zunächst gesperrt. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Auch am Freitagmorgen blieb die Autobahn 49 bei Baunatal zunächst gesperrt. (Symbolbild)

Baunatal (dpa/lhe) - Nach dem Brand eines Lkw-Aufliegers bei Baunatal (im Landkreis Kassel) ist die Autobahn 49 teilweise gesperrt. Ausgebrochen sei das Feuer am Donnerstagabend kurz vor Baunatal-Süd, berichtete ein Sprecher der Kasseler Polizei. Der Lkw-Fahrerin sei es noch gelungen, die Zugmaschine vom Auflieger abzukoppeln. Sie habe leichte Verletzungen erlitten.

Autobahn nach Marburg weiterhin in Teilen gesperrt

Nach ungefähr zwei Stunden habe die Feuerwehr den Brand löschen können. Dafür sei die Autobahn zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt worden. Aktuell sei noch die rechte Spur in Fahrtrichtung Marburg für die Bergung des Lastwagens gesperrt, sagte der Polizeisprecher. Wann diese freigegeben werden kann, war zunächst unklar.

Ursache des Feuers sei mutmaßlich ein technischer Defekt. Es sei ein Sachschaden in Höhe von mehreren 10.000 Euro entstanden.

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Zuvor hatte die «Hessenschau» über den Brand berichtet.

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