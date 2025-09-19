Verkehr A5 nach Unfall gesperrt - Rettungshubschrauber im Einsatz Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen wird die A 5 voll gesperrt. Was ist passiert? 19.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Bernd Weißbrod/dpa Die Unfallaufnahme auf der A5 läuft noch. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Rettungshubschrauber im Einsatz A5 bei Dossenheim: Fahrbahn in Richtung Heidelberg voll gesperrt Auf der A5 bei Dossenheim gibt es derzeit eine Vollsperrung in Richtung Heidelberg. Es hat sich derzeit ein Rückstau von fünf Kilometern gebildet. vor 1 Stunde Unfall Bensheim: 15-Jährige von Lkw angefahren - Rettungshubschrauber im Einsatz Eine 15-jährige Schülerin ist in Bensheim von einem Lkw angefahren und schwer verletzt worden. Heidelberger Straße kurzzeitig gesperrt. 10.06.2025 Blaulicht Hockenheim: Rettungshubschrauber nach Unfall auf A6 im Einsatz Die Bergungsarbeiten auf der Autobahn bei Hockenheim dauern an. Was ist passiert? 27.04.2025 Weinheim Rettungshubschrauber wegen B38-Unfall bei Weinheim im Einsatz VW Polo kracht auf Abbiegespur gegen Mast. Beifahrer im Wagen eingeklemmt. Vollsperrungen führen zu Staus im Stadtgebiet. 20.08.2024 Hirschberg Schwerer Unfall auf A5 bei Hirschberg - Autobahn für Heli-Einsatz gesperrt Auf der A5 bei Hirschberg ist es zu einem schweren Unfall gekommen. 21.04.2024