Rettungshubschrauber wegen B38-Unfall bei Weinheim im Einsatz

Luftrettung, Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr stehen am Dienstagnachmittag auf der eigentlich so belebten Kreuzung der B 38 / Mannheimer Straße. Jetzt herrscht dort Stillstand. Zumindest im Verkehr: Denn an der Unfallstelle sind etliche Kräfte im Einsatz, die sich alle um einen türkisenen VW Polo tummeln. Der Kleinwagen, insbesondere seine Front, ist völlig zerstört.

Diverse Staus im Stadtgebiet

Der Unfall hat sich am Dienstagnachmittag ereignet, als der Fahrer des Polos gegen einen Mast seitlich der Abbiegespur in Richtung Weinheim gekracht ist. Die Polizei geht von einer Alleinbeteiligung aus. Weitere Informationen zum Hintergrund des Unglücks gab es von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Mannheim am Dienstag bis Redaktionsschluss nicht. Die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit war bereits ab dem späteren Nachmittag nicht mehr zu erreichen. Zuvor informierte sie in einer Pressemitteilung, dass der Beifahrer im Unfallwagen eingeklemmt worden war und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht wurde. Auch, dass die B38 zwischen dem Kreuz Weinheim und der Westtangente voll gesperrt ist.

Wie Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach vor Ort erklärte, haben die Brandschützer den Fahrer mit hydraulischem Werkzeug aus dem Wagen befreit, bevor er in den Rettungshubschrauber kam.

Während der Unfallaufnahme an der Hauptverkehrsader kam es zu diversen Staus in Weinheim, unter anderem auf der Mannheimer Straße in Richtung Ortsausgang, auf der Westtangente sowie auf der B 3 auf der Höhe des OBI in Richtung Lützelsachsen.