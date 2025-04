Rettungshubschrauber nach Unfall auf A5 im Einsatz

Bruchsal (dpa/lsw) - Ein Rettungshubschrauber hat den Fahrer eines Kleintransporters nach einem Unfall auf der Autobahn 5 in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer fuhr bei Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) mit seinem Fahrzeug von hinten auf einen Sattelzug auf, sagte ein Polizeisprecher. Auch sein Beifahrer kam demnach am Dienstagabend verletzt in ein Krankenhaus. Die Einsatzkräfte sperrten die A5 in Richtung Heidelberg zwischenzeitlich komplett. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.