Lastwagen kracht in Fahrzeug der Autobahnmeisterei
Ein Lastwagen fährt auf ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei auf – die A5 wird gesperrt. Was über den Unfallhergang bisher bekannt ist.
Hartheim/Neuenburg (dpa/lsw) - Wegen eines Unfalls ist die Autobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Hartheim und Mühlheim/Neuenburg in Richtung Süden zeitweise komplett gesperrt worden. Ein Lastwagen war am frühen Morgen auf ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei aufgefahren, wie ein Polizeisprecher sagte. Dieses hatte ein Pannenfahrzeug abgesichert und stand auf dem rechten Fahrstreifen. Weshalb der Lkw auf das Autobahnmeisterei-Fahrzeug auffuhr, blieb zunächst unklar. Die Fahrspur war bereits vollständig abgesichert worden.
Der 20-jährige Lastwagenfahrer konnte selbstständig aussteigen. Er wurde den Angaben zufolge mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Im Fahrzeug der Autobahnmeisterei war zum Unfallzeitpunkt niemand. Der entstandene Schaden blieb zunächst unklar. Beide Fahrspuren Richtung Süden konnten am Morgen wieder freigegeben werden.