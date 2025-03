Autobahn nach Lastwagen-Unfall stundenlang gesperrt

Viernheim (dpa/lhe) - Nach einem Unfall mit zwei Lastwagen auf der Autobahn 6 bei Viernheim in Südhessen war der Abschnitt über mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Verkehr wurde über Parallelspuren der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen an der Unfallstelle vorbeigeführt, wie die Polizei mitteilte.