Ein Verletzter bei Lkw-Auffahrunfall

Raunheim (dpa/lhe) - Bei einem Auffahrunfall mit drei Sattelzügen auf der A3 ist einer der Fahrer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen in Höhe der Anschlussstelle Raunheim. Der Unfallverursacher musste nach Angaben der Polizei Wiesbaden in ein Krankenhaus gebracht werden. Weil die Fahrzeuge ineinander verkeilt waren und Betriebsstoffe ausliefen, war die Hauptfahrbahn für Unfallaufnahme und Bergung mehrere Stunden lang gesperrt. Der Verkehr konnte über die Parallelfahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.