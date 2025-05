A5 Richtung Frankfurt nach Unfall mehrere Stunden gesperrt

Homberg (Ohm) (dpa/lhe) - Die Autobahn 5 in Richtung Frankfurt ist nach einem Auffahrunfall zwischen zwei Lkw am Morgen für mehrere Stunden voll gesperrt worden. Dabei wurde einer der Lkw-Fahrer im Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.