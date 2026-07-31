A5 Richtung Süden nach Unfall gesperrt – langer Stau
Nach einem Unfall steht der Verkehr auf der A5 bei Rastatt. Zwei Autos haben sich überschlagen - es gibt mehrere Verletzte.
Baden-Baden (dpa/lsw) - Nach einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten ist die Autobahn 5 bei Rastatt in Richtung Süden voll gesperrt worden. Der Verkehr staute sich am Vormittag auf einer Länge von knapp 20 Kilometern. Laut einem Polizeisprecher soll es zudem auf der Gegenfahrbahn wegen Gaffern zu Behinderungen kommen. Wie lange die Einschränkungen dauern werden, ist noch unklar.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist ein Auto aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten und mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge überschlugen sich und blieben auf dem Dach liegen.
Ein Fahrer wurde schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Seine Beifahrerin und zwei Insassen des anderen Autos wurden ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt, auch sie kamen in ein Krankenhaus.